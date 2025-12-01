SINGALONG mit Tobias Sudhoff

Bei der 7. großen Rudelsingparty wird wieder gemeinsam gesungen.

Dabei wird alles angestimmt, von ABBA bis Zappa, von Grönemeyer bis zu den Toten Hosen, von den Comedian Harmonists bis zu Mark Forster. Weil Weihnachten vor der Tür steht, bereichern zahlreiche Weihnachtstitel zusätzlich die Musikauswahl.

Es ist eine unaufhaltsame Welle der guten Laune und der Freude am gemeinsamen Singen, die Deutschland überrollt. Im Rudel zu singen, das bedeutet gesellige, fröhliche Mitsang-Abende, die jährlich zigtausende Fans aus der ganzen Republik in die Stadthallen und Theater locken. Tobias Sudhoff (piano, vocals) und Gereon Homann (drums, vocals), seit der ersten Stunde mit dabei, machen aus diesem Format eine regelrechte Mitsing-Party! Da steht kein Bein mehr still, da wird gesungen, gelacht und getanzt! Das gemeinsame Singen mit den beiden Vollblut-Musikern begeistert seit vielen Jahren in vielen ausverkauften Häusern von Nord bis Süd, von Ost bis West.

Dass das Singen im Rudel so erfolgreich ist, verdankt es einer bunten Mischung aus Entertainment-Qualitäten: Bei Sudhoff und Homann gibt es nur handgemachte Musik. Damit entsteht eine Art gigantische Live-Chorprobe, kein Playback, kein Karaoke, dafür aber wahnsinnig viel Spaß für alle! In über 20 Jahren auf den Bühnen dieser Welt hat sich Sudhoff als Pianist, Comedian, Conférencier und Kabarettist auf Galas und in den großen Varietéhäusern der Republik einzigartige Entertainmentqualitäten angeeignet, die das Im Rudel Singen zu einer humorvollen Sing-Sause machen, die vor guter Laune nur so strotzt! Die letzte, aber wichtigste Zutat für eine Mitsing-Party, die die Wände wackeln lässt: das Publikum! Das gigantische Sing-Rudel, das mit Spaß, Gesang und guter Musik alle Herzen höher schlagen lässt!

Sudhoff will sich ganz bewusst von den weiteren Formaten dieser Art unterscheiden und knüpft seit der ersten Stunde am Original aus den Niederlanden an: Dort ist diese Mischung aus Live-Musik, Entertainment und Mit-Sing-Party längst Kult, der es von den Kleinkunstbühnen in die großen Hallen geschafft hat.