Singebration für Rückenwind

Der Chor Singebration lädt herzlich ein zu einem Benefizkonzert zu Gunsten von Rückenwind e.V. – Pflegende Mütter behinderter Kinder stärken.

Rückenwind e.V., gegründet von betroffenen Müttern in Esslingen, setzt sich dafür ein, die Leistung und Belastung pflegender Mütter sichtbar zu machen und ihnen Unterstützung zu bieten.

Der Verein organisiert z. B. Austausch-Treffen, Auszeitwochenenden und finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Tagungen und Seminaren. Mit diesem Konzert möchten wir darauf aufmerksam machen und Rückenwind für diese Familien erzeugen.