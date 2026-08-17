Singen für alle : AUS VOLLER KEHLE...für die Seele!

Das Mitsing-Konzert „Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Patrick Bopp alias Memphis der Vocalband "Füenf" gibt den musikalischen Moderator am Klavier, singt vor und motiviert. Jeder kann Vorschläge machen, die vielleicht sogar sofort umgesetzt werden können.

Das alles geht ohne Noten, der Songtext wird zum Mitsingen auf der Bühnenleinwand gezeigt. Liedwünsche können per mail an song@igkultur.de geschickt werden.

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Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung nur teilweise bestuhlt ist. Daher steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung, sodass nicht alle Gäste einen Sitzplatz erhalten können.