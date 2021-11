Singen für Alle - Mit Patrick Bopp

Auf geht’s zu neuen ufernden wie ausufernden Gesängen!

Alle sind eingeladen, alle willkommen! Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können, die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können. "Aus voller Kehle für die Seele" ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text erscheint auf einem Riesenmonitor. Und Patrick, unser Maître Vocalisier, lenkt das alles ein bisschen, damit es lecker wird.

Wir bitten um telefonische Reservierung (07151-5001-1674). Einchecken mit Luca-App oder Zettel.