Salsa Cubana

Tanzkurse & Workshops | Tanz

Es gibt viele Arten, Salsa zu Tanzen, im Grunde so viele Arten von Salsa, wie es Menschen gibt, die es tanzen. Wir nehmen hauptsächlich Kuba als unser Vorbild, was Tanz, Musik und Großzügigkeit, Herzenswärme und Ausgelassenheit anbelangt. Außer Salsa Tanzen und Lehren wir auch Ruda de Casino (Salsa im Kreis mit vielen Partnerwechseln getanzt) und Bachata was gern bei unseren Üb- Abenden und Partys getanzt wird.

Bitte möglichst paarweise anmelden. Kurzfristige Änderungen werden auf der Webseite bekanntgegeben.

Mehr Informationen: www.tanzen-im-schwanen.de

Anmeldung: Hanna +49 176- 20101212 oder E-Mail: salsa@tanzen-im-schwanen.de

Hier der Überblick über alle Kurse und Workshops:

TANZKURSE SALSA

Beginn: Mi., 18. Sept 2024 & Mi, 27. Nov 2024

8 Kursabende (nicht in den Schulferien) und eine Abschluss Salsa Practica (am 31.07., 20 Uhr) inclusive Üb-Abende

Anfänger 18:15 - 19:15 Uhr

Mittelstufe 19:45 - 20:45 Uhr

El Círculo* 20:45 - 21:45Uhr (*Salsafiguren für Fortgeschrittene und Rueda)

Kursleitung: Robert, Hanna, Elvira und Claudio

WORKSHOPS

Kostenloser Salsa-Schnupper-Workshop (Anfänger)

Termin: Mi, 11. Sept um 18:15 Uhr (45 min)

Im Anschluss Salsa Party mit Livemusik von Latin Sprit (mit Eintritt)

Termin: Mi, 20. Nov um 19:15 Uhr (45 min)

Im Anschluss Salsa Practica für ALLE Kursteilnehmer

Salsa Workshops mit Robert & Hanna:

Rueda de Casino (Anfänger)

Termin: Sa. 28. Sept, 15-18 Uhr

Rueda de Casino (Mittelstufe)

Termin: Sa. 19. Okt, 15-18 Uhr

Bachata (Anfänger)

Termin: Sa, 30. Nov, 15-18 Uhr

Anmeldung per Überweisung bis eine Woche vor Workshop.

Für kurzfristige Änderungen und Kurse bitte auf der Homepage informieren.

Anmeldung: Hanna +49 176- 20101212 oder E-Mail: salsa@tanzen-im-schwanen.de

Bitte möglichst paarweise anmelden.

Mehr Informationen unter: www.tanzen-im-schwanen.de