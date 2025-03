Singen für alle

Wir singen Songs von, mit und über Menschen für Menschen. Mitsingen können alle und jede – gesangliche Newcomer:innen, Sopran-, Alt-, Bass- oder Tenor-Sänger:innen und vor allem die, die glauben, dass sie gar nicht singen können!„Aus voller Kehle für die Seele“ ist keine Chorprobe – kein Gesangsverein –, sondern einfach ein Treffen zum gemeinsamen Singen.

Und dabei gilt: Alles kann – nichts muss. Hauptsache Ihr bringt Lust am Ausprobieren und Experimentieren, Freude an der Emotion und Mut zum Scheitern mit.Wir singen, was Spaß macht, über alle Genres hinweg. Von Schlager bis Pop, von Rock bis Rap, von Ska bis Volkslieder.Ihr benötigt keine Noten, keine Liedblätter – es wird einfach der Text projiziert und losgesungen.

Angeleitet und begleitet werden wir vom notorischen Sing-Balsamiker Patrick Bopp.

Ihr habt einen Lied-Wunsch?Schreibt uns eine Mail an singen@kulturhaus-schwanen.de