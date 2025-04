Lust auf ein außergewöhnliches Chor-Erlebnis? Dann nichts wie hin zum "Singen für Alle" im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen heißt es wieder "Aus voller Kehle für die Seele".

Mitsingen erwünscht!

Egal ob Gesangsprofi oder blutiger Anfänger:in, ob Sopran oder Bass – hier sind alle willkommen, die Spaß am Singen haben! Unter der Leitung von Patrick Bopp, dem "notorischen Sing-Balsamiker", werden gemeinsam die schönsten Lieder aus allen Genres geträllert.

Von Schlager bis Rock, von Pop bis Volkslied:

Wir singen, was Spaß macht, über alle Genres hinweg.

Von Schlager bis Pop, von Rock bis Rap, von Ska bis Volkslieder – die Songauswahl ist bunt gemischt und bietet für jeden Geschmack etwas. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, die Texte werden einfach an die Wand projiziert.

Liedwünsche?

Wer einen besonderen Liedwunsch hat, kann diesen per Mail an singen@kulturhaus-schwanen.de schicken oder direkt vor Ort in den Hut werfen.

Stehen oder Sitzen?

Beim "Singen für Alle" gibt es hauptsächlich Stehplätze, damit möglichst viele Menschen mitmachen können.

Für alle, die nicht so lange stehen können, gibt es aber auch weiterhin ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen. #Solidarität