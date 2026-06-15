Das PopUp-Chor-Erlebnis nach dem Motto „Aus voller Kehle für die Seele“ wird von Patrick Bopp angeleitet und richtet sich an alle, die gemeinsam singen möchten – mit oder ohne Chorerfahrung.

Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt; bei Gewitter oder starkem Regen wird in den Schwanensaal verlegt.

Singen für Alle ist kein Chorabend im klassischen Sinn. Es geht nicht um Perfektion, Vorsingen oder feste Stimmlagen, sondern um gemeinsames Singen als Erfahrung. Menschen mit viel Gesangspraxis treffen hier auf Menschen, die sonst nur im Auto, in der Küche oder gar nicht singen. Genau darin liegt der Reiz dieses Formats: Es schafft einen offenen Raum, in dem Stimmen zusammenkommen, Hemmungen kleiner werden und aus vielen Einzelnen für einen Abend eine singende Gemeinschaft entsteht.