Singen im Kurpark

Freuen Sie sich auf eine Mitsing-Stunde mit schwungvollen Weisen! Ob musikalisch oder nicht, erfahrene Chorsängerin oder Solosänger unter der Dusche, dies spielt keine Rolle.

Mit einfachen Liedversen, gängigen Refrains und schönen Liedern gelingt es, dem Alltag zu entfliehen. Erleben Sie mit anderen viel Spaß und gute Laune beim gemeinsamen Singen, Summen und Brummen! Gesungen wird aus dem reichen weltlichen und geistlichen Liederschatz aus aller Welt.

Veranstaltungsdauer: 15:00 - 16:00 Uhr

Eintritt: FREIER EINTRITT

Veranstaltungsort: Kurhaus - Kurparkfoyer/Terrasse

Leitung:

Diakon Wolfgang Bork, Chorleiter und Musikgeragoge &

Ulrike Müller, Musikgeragogin

Informationen erhalten Sie im

GästeService

im Haus des Gastes

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de