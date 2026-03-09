Singen im Kurpark

Freuen Sie sich auf eine Mitsing-Stunde mit schwungvollen Weisen! Ob musikalisch oder nicht, erfahrene Chorsängerin oder Solosänger unter der Dusche, dies spielt keine Rolle.
Mit einfachen Liedversen, gängigen Refrains und schönen Liedern gelingt es, dem Alltag zu entfliehen. Erleben Sie mit anderen viel Spaß und gute Laune beim gemeinsamen Singen, Summen und Brummen! Gesungen wird aus dem reichen weltlichen und geistlichen Liederschatz aus aller Welt.
Veranstaltungsdauer: 15:00 - 16:00 Uhr
Eintritt: FREIER EINTRITT
Veranstaltungsort: Kurhaus - Kurparkfoyer/Terrasse
Leitung:
Diakon Wolfgang Bork, Chorleiter und Musikgeragoge &
Ulrike Müller, Musikgeragogin
Informationen erhalten Sie im
GästeService
im Haus des Gastes
Telefon +49 7931 9650