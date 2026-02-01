Singen macht Spaß

bis

Heinrich-Fries-Haus Heilbronn Bahnhofstraße 13, 74072 Heilbronn

Weil Musik unter die Haut geht und Singen der Seele Flügel verleiht und weil es einfach Freude bereitet, singen so viele Menschen. Einfache ein- und mehrstimmige Lieder, Sätze und Kanones werden zum Klingen gebracht.

Es geht vor allem um das Auskosten und Genießen der Musik. Singen ist Lebenselixier und tut Körper und Seele gut. Notenkenntnisse und Vorerfahrungen sind nicht erforderlich.

Probieren Sie es einfach aus – an Einzelterminen oder auch die ganze Reihe: Dienstagvormittag 9:45 - 11:15 Uhr.

Info

Freizeit & Erholung
