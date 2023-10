Singen mit Andrea und Franz

"Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten", schrieb Friedrich Schiller in seinem Gedicht "Die Macht des Gesanges" schon im Jahr 1795 und damit war er nicht der erste und auch nicht der letzte der erkannt hat, dass gemeinsames Singen wie Balsam auf die Seele wirkt. Gesungen wird in jeder Kultur, in jedem Alter, auf Festen und sogar bei Abschieden.

Wir wollen gemeinsam bekannte Lieder singen und eine gute Zeit miteinander verbringen, bei der auch das eine oder andere Gespräch nicht zu kurz kommen wird. Interessierte jeden Alters sind herzlich eingeladen ohne Anmeldung vorbeizukommen und einfach mitzumachen!