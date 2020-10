Der singende und klingende Bauernhof

ein Liedertheater mit Schauspielern und Figuren für Kinder ab 4

Die kleine Luca ist ein stilles Kind und ein bisschen schüchtern. Da ist es gar nicht so einfach, wenn man auf den singenden und klingenden Bauernhof von Bauer Bolle kommt, wo den ganzen Tag fröhlich gesungen und getanzt wird. Kartoffel Kurt liebt Musical, Schwein Schwuz mag Country-Musik und Hahn Konstantin ist Schlager-Fan. Doch dann fällt Bauer Bolle in den Teich und wird krank, und Luca muss sich allein um den Hof kümmern – die Kuh melken, die Hühner füttern, das frische Heu wenden. Zum Glück helfen ihr die Tiere und die Kinder aus dem Publikum! Und dann hat sie die rettende Idee, die den Bauern wieder gesund macht. So entdeckt Luca, was alles in ihr steckt. Der Bauernhof ist ein grosses Abenteuer, an dem sie Stück für Stück wächst. Ihre Sensibilität und Phantasie werden gebraucht, und sie versteht: "Jeder ist anders, und hey - ich bin okay."

Dieses neue Liedertheater des mehrfach preisgekrönten Theaters Sturmvogel bezieht die kleinen Zuschauer wie immer ins Geschehen ein. Die Ideen und Kommentare der Kinder werden von den Schauspielern spontan aufgenommen, und dazu gibt es fröhliche Lieder mit Live-Musik. Mit liebevollen Figuren und aufwändigen Kostümen wird die bunte Welt des Bauernhofs auf der Bühne zum Leben erweckt und alle haben richtig Spass.

Aufgrund der aktellen Entwicklungen hat das Theater Sturmvogel das Theaterstück komplett überarbeitet: Die Interaktion der Kinder mit den Schauspielern wird auf pandemiegerechte Weise mit Abstand, aber trotz allem mit gehörigem Spaß erfolgen.

Ein Stück übers Anderssein, innere Kraft finden und das Landleben