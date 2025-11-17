Einmal im Monat treffen sich im Kulturzentrum Dieselstrasse in Esslingen Fans des mehrstimmigen Gesangs, um beim Singer Club gemeinsam Lieblingslieder der 60er & 70er zu singen.

Egal ob ungeübte Laien oder erfahrene Chorsänger*innen: Alle, die ungezwungenes Ausprobieren und lockeres Miteinander mögen, sind in diesem Feierabendchor herzlich willkommen!

Bei jedem Treffen verbringen wir rund zwei Stunden miteinander, um ein einfaches dreistimmiges Arrangement zu proben. Dabei geht’s nicht um Perfektion, sondern um den Spaß am Singen und das unvergleichliche Erlebnis, gemeinsam in Harmonie zu erklingen! Zu jedem Song gibt es ein Textblatt, auf dem die verschiedenen Stimmen vermerkt sind. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Ein Lieblingsgetränk bestellt, ein kurzes Aufwärmprogramm für die Stimme – und los geht’s!

Marie Fofana kennt sich mit Stimmen aus: Sie ist professionelle Sängerin, Chorleiterin und Gesangslehrerin. Mit dem Singer Club erfüllt sie sich einen langgehegten Traum. Ihre Überzeugung: Chorsingen kann jeder!