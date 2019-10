„Singer Pur ist singen pur…” – und das schon seit dem Debütkonzert des a-cappella-Ensembles im März 1992. Seither hat sich das Ensemble aus fünf ehemaligen Regensburger Domspatzen und einer Sopranistin zu einer der international führenden a-cappella-Formationen entwickelt.

Mit dem Programm des heutigen Abends erleben Sie Singer Pur als Geschichtenerzähler. Lassen Sie sich überraschen, wenn Singer Pur die musikalische Schatztruhe mit Märchen, Sagen und Legenden öffnet. Genießen Sie, wenn Singer Pur als Geschichtenerzähler die Stimmen erhebt, wie spannend und neu Märchenhaftes klingen kann.

Details:

Geschichten aus aller Welt

Wolf Kerschek: Max und Moritz

Giaches de Wert: Queste non son più lagrime

Sting: Wrapped around your finger

Ivan Moody: The wild swans at Coole

John Cage: Story

David Wikander: Kung Liljekonvalje av dungen

György Ligeti: Cuckoo in the pear-tree

Clément Janequin: "La Guerre: La Bataille de Marignan"

Volkslieder und Geschichten der deutschen Romantik

Volkslied: Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz

Wenzel Heinrich Veit: Es war ein König in Thule

Johannes Brahms: Darthulas Grabgesang, Mit Lust tät ich ausreiten

Friedrich Silcher: Die Lorelei

Volkslied: Hänsel und Gretel

Legenden aus fernen Landen

Irish trad.: She moved through the fair

George Gershwin: They all laughed

American trad.: Shenandoah

Irving Berlin: Cheek to cheek

Jim Croce: Bad, bad Leroy Brown

Es ist sagenhaft, was sich in der Schatztruhe der Märchen, Sagen und Legenden finden lässt! Da gibt es ganz Neues: Wir lassen Wolf Kerschek einen verschmitzten Blick auf Wilhelm Buschs Lausbuben „Max und Moritz“ werfen. Außerdem haben brillante Arrangeure Volkslieder und Legenden aus nah und fern aus der Märchenkiste geholt und Singer Pur in unverkennbar neuer Mode auf den Leib geschneidert. Auch Alice im Wunderland ist mit von der Partie – György Ligeti hat Kinderreime und Verse daraus virtuos vertont.

Sagenumwobenes ist auch in der deutschen Romantik zu finden: Über den König in Thule und die gefährliche Loreley erzählen die Komponisten, auch Hänsel und Gretel kommen zu Wort.