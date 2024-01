Singers Konzert - 3 Chöre

Musik mit allen Sinnen

Hier gibt es nicht nur etwas für die Ohren: drei Chöre haben sich zu einem Konzert der besonderen Art zusammengeschlossen. Die JeSingers, die metSingers und die Sign Singers der VHS Tübingen proben den ultimativen Schulterschluss, um allen Musikbegeisterten ein inklusives Konzert zu bieten.

Die meisten von uns nehmen Musik mit ihrem Gehör wahr - doch was wäre, wenn es mehr wahrzunehmen gäbe als nur den Ton? Wie spüren Menschen Musik, wenn ihr Gehör geschädigt oder verloren ist? Fragen, die sich den Sängerinnen der JeSingers und der metSingers im Alltag nicht stellen. Doch die Sign Singers sind ein Gebärdensprachenchor - für Menschen, die zusätzlich eine visuelle Übersetzung benötigen.

Unter der Leitung der erfahrenen Gebärdensprachendolmetscherin Rita Mohlau werden die Stücke der beiden Frauenchöre, geleitet von Gunther Rall, am Klavier begleitet von Edgar Holl in Gebärdenbilder übersetzt, die hörgeschädigten Menschen eine Teilnahme am musikalischen Leben ermöglichen. So hoffen sie mithelfen zu können, Barrieren abzubauen und die Hörerfahrung durch die visuelle Übersetzung zu bereichern

Das Programm verspricht verträumte, erhebende Melodien in einer wundervollen Welt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich immer auf jemanden verlassen, mit all Ihren Fehlern, selbst in der Ferne, über den Tod hinaus. Nur der Wettlauf mit der Zeit begrenzt Sie. Und am Ende wartet jemand unerschütterlich und reicht Ihnen die Hand. Sehen Sie nicht wundervolle Bilder? Seien Sie gespannt, wie die Sign Singers und Frau Mohlau viele bekannte Titel in Gebärden präsentieren und ihnen neue Bedeutung geben.

Sind Sie neugierig geworden? Dann planen Sie doch Ihren Besuch auf einem der beiden Konzerte – lassen Sie sich bezaubern und überraschen. Am besten, Sie bringen gleich Ihre Freunde mit – der Eintritt ist frei, die Chöre freuen sich über Ihre Spende.