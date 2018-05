Singers, Songs & Guitars #1

Außergewöhnliche Stimmen zu Gast im Cafe HAAG: Die neue Konzertreihe von und mit dem Tübinger Gitarristen Philipp Tress präsentiert in regelmäßigen Abständen Sänger/innen der Extraklasse. Begleitet werden die namhaften Künstler von einer Band, die mit enormer Spielfreude großartige Songs von Soul über Blues bis Americana zelebriert.

Als ersten Gast begrüßt Philipp Tress am Freitag, 22.06.2018 ab 21 Uhr den Sänger und Gitarristen Thomas „Gaz“ Brodbeck, seit 40 Jahren eine feste Größe in der süddeutschen Musikszene. Bekannt unter anderem mit der Band Dr. Mablues, stand er beim renommierten Montreux Jazz Festival und als Support von Joe Cocker, Blood Sweat and Tears und Wilson Pickett auf der Bühne. Für den Abend im Cafe HAAG hat Gaz tief in seiner Plattensammlung gegraben und so darf man sich auf musikalische Juwelen von Eric Clapton, Tom Petty oder Steve Winwood und einen Live-Konzertabend voller musikalischer Energie freuen.

Gaz: Vocals, Guitar

Philipp Tress: Guitar

Joscha Glass: Bass

Jean-Pierre Barraque: Keys

Thomas Keltsch: Drums

Die Musikreihe „Singers, Songs & Guitars“ im Café HAAG Tübingen soll ab Herbst 2018 regelmäßig 1x im Monat stattfinden. Nähere Informationen folgen rechtzeitig.