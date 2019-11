Singer/Songwriter-Abend mit Andrew Mockler & Linda Wirth

Linda Wirth, geboren am 8. November 1988 in Bad Mergentheim, spielt seit frühester Kindheit Klavier und brachte sich selbst mit zehn Jahren Gitarre und Schlagzeug spielen bei. Bald darauf begann sie, eigene (englischsprachige) Lieder mit hauptsächlich autobiografischen Inhalten zu schreiben, welche sie dann - erst in kleinerem Rahmen und bald schon vor großem Publikum bei verschiedenen Veranstaltungen - präsentierte.

Heute ist die üppig tätowierte Singer/Songwriterin, die mittlerweile in Stuttgart lebt, längst keine Newcomerin mehr. Sie kann auf Erfolge wie mehrere Gewinne von Songslams (u. a. des ersten Stuttgarter Songslams) und weitere Singer/Songwriter-Preise sowie auf zwei Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurückblicken. Ihr aktuelles Album "No Words" ist auf allen online-download-Portalen zu finden und als CD erhältlich. Momentan ist Lindas fünftes Studioalbum in Arbeit.