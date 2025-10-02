Singing for peace

Singen ist ein Geschenk, das wir uns selbst und anderen machen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder Mensch, der gerne singt, ist herzlich willkommen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Singen und ist für jedermann geeignet, auch für Anfänger und Menschen, die glauben, sie könnten nicht singen. Wir verwenden einfache Lieder aus verschiedenen Kulturen und Religionen, frei ohne Noten- oder Textblätter, singen für uns selbst, ganz ohne Zuhörer oder Zuschauer. Dabei bewegen wir uns, begegnen uns, erleben Freude und Kraft. Eine Zeit verbringen wir in Andacht, Ruhe und Stille mit meditativen Liedern. Eine Anmeldung ist nicht möglich, einfach kommen!