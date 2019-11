Lieder, Songs und Gospels in Englisch, erklingen immer am zweiten Mittwoch im Monat von 15:00 – 16:30 Uhr aus der Schustergasse 1. Marjatta Titze, Siglinde Schwarz und Bernd Kistmacher laden alle Interessierten ein mitzusingen, hierbei steht nicht das musikalische Können, sondern das Miteinander und die Freude am Englischen Singen im Vordergrund