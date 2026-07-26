SINGLE DAY Legendary: THE 90's

Beim Single Day zur Show „Legendary: THE 90’s“ stehen nicht nur spektakuläre Acts und mitreißende 90er-Vibes im Mittelpunkt, sondern auch eine lockere Atmosphäre und vor allem Du und die Menschen, die Du kennenlernen möchtest. Ob auf der Suche nach der großen Liebe, neuen Bekanntschaften oder einfach nach netter Gesellschaft für den nächsten Varietébesuch: Hier kannst Du ganz entspannt ins Gespräch kommen.

Ab 18:30 Uhr öffnet das Foyer mit einem exklusiven Bereich für Singles – ideal für ein erstes Kennenlernen bei einem Begrüßungsgetränk der Schmücker Gastronomie.

Um 19:15 Uhr begleiten wir dich in den Theatersaal, in einen Bereich mit freier Sitzwahl, sodass Du selbst entscheiden kannst, neben wem Du den Abend verbringst. Auf Wunsch können leckere Speisen a la carte bestellt werden.

Um 20:00 Uhr beginnt die energiegeladene Show „Legendary: THE 90’s“ – freue Dich auf eine mitreißende Mischung aus Akrobatik, Musik und Lebensgefühl. Nach der Show bleibt bis 23:00 Uhr ausreichend Zeit, Gespräche zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Sichere Dir jetzt Dein Ticket und verbinde großartige Unterhaltung mit der Chance auf besondere Begegnungen, denn bei uns ist Vielfalt selbstverständlich!

Ein Gefühl. Ein Jahrzehnt. Eine Show.

Der Bass pulsiert im Bauch, die Luft ist durchzogen von einem berauschenden Freiheitsgefühl. Herzklopfen an: Wir katapultieren das Publikum mitten in die farbenfrohen 90er.

Zwischen Gameboy, Love Parade und ersten großen Träumen feiert "Legendary: THE 90's" ein Jahrzehnt, das die Gesellschaft geprägt hat. Ironisch, frech und voller Herz verschmelzen spektakuläre Akrobatik, energetische Tanz-Moves und kraftvoller Live-Gesang zu einer Show, die Erinnerungen weckt und neue schafft. Zu den größten Hits der 90er trotzen Körper der Schwerkraft, erzählen ikonische Sounds von Liebe, Aufbruch, Rebellion und dem Lebensgefühl einer Generation. Mal laut, mal leise - immer intensiv, immer echt.

"Legendary: THE 90's" ist mehr als Nostalgie: Es ist eine energiegeladene Liebeserklärung an eine Zeit, die bis heute Kult ist - wild, witzig und wunderbar verrückt.