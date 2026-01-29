Leidenschaft im gleichen Takt.

Du willst nicht mehr alleine unter der Dusche oder im Auto singen?

Du willst ohne Zwang Teil eines größeren Gemeinsamen sein?

Dann komm zu uns und SINGMIT. Du bist herzlich eingeladen, mit vielen anderen zusammen einfach mal drauflos zu trällern. Auch wenn du selten oder eigentlich nie singst: SINGMIT! Auch wenn du schon Singerfahrung hast: SINGMIT! Egal, ob der Tag nervig, langweilig oder lustig war: SINGMIT!