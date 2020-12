Singout Gospel - Das 200 Stimmen Mass Choir Konzert

Gospelkonzerte gibt es reichlich, aber ein Gospelkonzert mit einem 200-Stimmen starken Chor, internationalen Solisten und dazu einer Gospel-Profi-Band im hr-Sendesaal Frankfurt ist eher die Ausnahme. Leiter und Initiator des Projektes Silas Edwin hatte die Idee zum Projekt über Nacht und rief gemeinsam mit Julie Okuesa das singout GOSPEL Projekt im Jahre 2005 in Bremen ins Leben. Seitdem wandert das Projekt in Städten Norddeutschlands (u.a. Bremen, Osnabrück, Hannover, Essen, Düsseldörf, Frankfurt, Lübeck ) und ist nun in Frankfurt. In den singout GOSPEL Projekten werden 200 Sänger und Sängerinnen zusammengeführt und 6 Monate gemeinsam auf ein Konzert hin vorbereitet. Bereits in den vergangenen Jahren begeisterten die singout-MassChoir Besucher in diversen Städten Deutschlands. Die 200 Sänger haben sich zusammengetan und ein im Repertoire und im Stil weit gefächertes Gospelprogramm mit der Band um den Pianisten Elvis E einstudiert. Das Repertoire beinhaltet sowohl moderne als auch traditionelle, immer wieder gern gehörte, Songs wie „He´s Got The World In His Hand“ und „Khumbaya“.

Der MassChoir wird unterstützt von internationalen Solisten die mit auf der Bühne auftreten werden.