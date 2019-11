Das 100-jährige Vereinsjubiläum

Soweit kommt´s noch, dass jetzt Frauen in der Politik auch schon was zum sagen haben…bei uns in Württemberg.

Mit diesen historischen Worten wurde vor 100 Jahren der Grundstein des Würzbacher Vereins gelegt und nun laufen im Bürgermeisteramt die Planungen für das Jubiläum auf Hochtouren. Zusammen mit seinen beiden Freunden, dem Wirt und dem Bestatter, hat Bürgermeister Karl-Frierich Schäuffele den Festverlauf zum 100-jährigen Jubiläum des Radfahrvereins in Würzbach „unter Männer“ genauestens geplant. Doch Selbstherrlichkeiten, Intrigen, Liebeleien, Vetterleswirtschaften und eine saubere Portion „Selbstvertrauen“ bringen das Vorhaben an den Rand des Scheiterns.

Alle Gäste werden mit kostenlosem Sektempfang sowie kostenlosem Hefezopf zur zweiten Pause verwöhnt.

Während den Pausen unterhält die theatereigene Blasmusikkapelle mit bekannten Musikstücken, alle Gäste werden mit selbstgemachten Speisen und kühlen Getränken am Platz bedient.