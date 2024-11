Singt mit!

Das erste Ludwigsburger interkulturelle Adventssingen

Das erste Ludwigsburger interkulturelle Adventssingen - unter der Leitung von Alon Wallach

„Am ersten Advent feiert das interkulturelle Musikprojekt „Wie klingt Heimat?“ seinen Abschluss. Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Nationen aus Ludwigsburg und dem Landkreis bereiten ein Adventssingen vor, in dem Lieder in unterschiedlichen Sprachen und aus unterschiedlichen Traditionen angestimmt werden. Wir laden Sie alle herzlich zu einem Adventssingen der besonderen Art ein, in dem hörbar, sichtbar und spürbar wird, wie wunderschön vielfältig unsere Gesellschaft ist.

Wir wollen füreinander und miteinander für eine friedliche Stadt und Region singen, die trotz allem, was in der Welt passiert, sich nicht spalten lässt. Wir möchten den Abend gemeinsam mit einem Imbiss ausklingen lassen und freuen uns über alle, die zum gemeinsamen Buffet etwas beitragen möchten. Ob Plätzchen oder Baklava, Brezel oder Börek oder etwas ganz anderes? Wir freuen uns darauf! In Zusammenarbeit mit Trimum e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Ludwigsburg und der Bürgerstiftung Ludwigsburg.