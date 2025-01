Singularity-Festival: "ID.Rave"

Techno

Einlass 17.00 Uhr, Ende 2:00 Uhr

„In Space and Techno we are One“ - unter diesem Motto wird Singularity gemeinsam mit lokalen DJs, Kollektiven und tanzfreudigen Gästen auf eine neunstündige Reise durch Raum und Zeit einladen.

Am 15.02.2025 findet zum zweiten Mal der Singularity ID.Rave in der Stadthalle in Vaihingen an der Enz statt. Ziel des ID.Raves ist es die lokale Szene zu stärken und aus dem Umkreis zusammenzubringen. Dafür hat Singularity ein Lineup zusammengestellt, welches mit Künstlern aus Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn und Mannheim für hochkarätigen Techno sorgen wird. Auch lokale Kollektive werden vor Ort sein, die die Veranstaltung mitgestalten. Die Gäste erwartet dabei eine elektronische Reise von Melodic und Progressive Techno über Techno bis hin zu Trance.

Es kann sich wieder auf ein intensives Erlebnis mit Festival-Charakter, Chillout-Area, Food-Ständen und vielem mehr gefreut werden, bei dem basslastige Beats auf ein einzigartiges Bühnen- und Lichtkonzept treffen und der Singularity ID.Rave zu einem Erlebnis wird, welches das kulturelle Leben in Vaihingen an der Enz und der Region bereichert.