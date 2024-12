Die diesjährige Themenausstellung des Esslinger Kunstvereins nimmt das Zusammenspiel der beiden Begriffe Sinn und Form als kunstphilosophische Figur für eine Gruppenausstellung.

In einem vielfältigen Zusammenspiel knüpft der Kunstverein hierbei an seine Traditionslinie an und richtet eine alljährliche Gastausstellung zum Jahreswechsel in der Villa Merkel aus.