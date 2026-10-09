In diesem besonderen Konzertformat holt das WKO unter der musikalischen Leitung von Michael Form den Barock in die Gegenwart und zeigt, wie zeitlos seine Ausdruckskraft und sein Wesenskern sind.

Aus der Kombination von Musik, Literatur, Theater und Videokunst entsteht ein Live-Erlebnis, das vollkommen neue Hör- und Seherlebnisse schafft.

Was geschieht im menschlichen Körper, wenn die emotionale Kraft der Musik uns bewegt? Welche Rolle spielen dabei Glücks- und Stresshormone? Begleitet von Impulsen aus der Forschung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik greifen in SinnenRauschen Kunst, Wahrnehmung und wissenschaftliche Erkenntnisse ineinander und ermöglichen neue Blickwinkel auf das Erlebte.