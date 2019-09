SINNER sind wieder zurück! Seit Mitte der Achtziger Jahre steht der Name SINNER wie ein Fels in der Brandung der Hard & Heavyszene. Zwar ist Mat Sinner weltweit mit seiner Band „Primal Fear“, „Rock Meets Classic“ und anderen Projekten weltweit als Musiker & Produzent in Action, aber mindestens alle 3 Jahre gibt es ein neues Album der deutschen Metalikone SINNER. Diesmal mit einer erfreulichen Frischzellenkur und SINNER besinnen sich wieder zu ihren Wurzeln. Natürlich werden wieder jede Menge SINNER typische Gitarrenharmonien aus dem Hut gezaubert und mit einer qualitativ hochwertigen Basis wird die Tradition des handgemachten und ehrlichen Rocks zelebriert! Frischer und kerniger als je zuvor ohne die Roots zu vernachlässigen!

Die SINNER Besetzung 2019 lässt aufhorchen – neben Mat Sinner

(Bass & Vocals), rocken die langjährigen Gitarristen Tom Naumann (Primal Fear) und Alex Scholpp (Tarja), Ausnahme-Drummer Markus Kullmann (Ex-Voodoo Circle), neu an den Vocals Giorgia Colleluori (Rock Meets Classic) und weiterhin Sascha Krebs (The Queen Kings/RMC).