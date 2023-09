Die Energiekosten für das Heizen bleiben hoch. Dem begegnet man am besten mit einer Sanierung des in die Jahre gekommenen Hauses. Gleichzeitig steigert man die Wohnbehaglichkeit. Der Referent zeigt an diesem Abend Wege und Maßnahmen auf, wie man ältere Wohngebäude gut saniert und fit für die Zukunft macht.