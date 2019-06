Sinnvolle Lebensgestaltung

Was ist für mein (fortgeschrittenes) Leben von echter Bedeutung? Wie kann ich dem entsprechen? Marco Cemernjak, Diplom-Physiker mit einer Praxis für Beratung/Begleitung und Körperarbeit, erläutert in einem Vortrag, was die Logotherapie & Existenzanalyse (Viktor Frankl) an Wertvollem dazu anbieten kann.