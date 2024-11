Die Weihnachtsgeschichte

Mit dem Figurentheater Maren Kaun, Mannheim verwandelt sich die Bühne in eine Backstube und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen lässt für alle ab 4 Jahren Weihnachtsstimmung aufkommen.

„Königskekse“ heißt eine kleine Bäckerei: Schon früh morgens kommt eine Bäckerin, um Kekse zu backen, zu verzieren und zu verpacken. Und da Weihnachten vor der Tür steht, duftet es nach Lebkuchen, Zimtsternen, Vanillekipferln, Hektik – und Geschichten. Zum Beispiel die von Maria und Josef, die in einem Stall in Bethlehem ein Kind zur Welt bringen, von dem man auch zweitausend Jahre später noch sprechen wird. Ein Stern leuchtet hell am Himmel. Der Hirte mit seinen Schafen, die Heiligen Drei Könige und die Bäckerin machen sich eilig auf den Weg, um die Krippe zu finden und das Kind zu sehen und ihm ihre Geschenke zu bringen.