Andrea Post und Tim Schreiber spielen das Märchen vom Hans im Glück mit nichts.

Doch die Fantasie lässt alles zu. Und so fällt Hans ein schwerer Klumpen Gold in den Schoß. Ein tolles Pferd trabt über die Bühne, die Kuh „Else“ will sich nicht vorwärtsbewegen und viele mehr erwartet Euch in diesem Theaterstück.