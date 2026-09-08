Markthändler aus ganz Europa zu Gast in Sinsheim.

Mobile Händler aus ganz Europa, Weinhändler und Selbstvermarkter aus der Region und der Sinsheimer Einzelhandel verwandeln die Innenstadt in eine lebhafte Fest- und Einkaufsmeile. Der Sinsheimer Herbst wird am Sonntag um 11:00 Uhr vor dem Stadtmuseum offiziell eröffnet. Anschließend machen die Markthändler ihre Stände auf. Passend zum Herbst hängt der Duft von Zwiebelkuchen, Neuem Wein oder Apfelkuchen in der Luft.

Der Sinsheimer Einzelhandel öffnet von 13:00 bis 18:00 Uhr seine Geschäfte und hält besondere Angebote bereit.

Zum 17. Mal lädt der Kunstkreis Kraichgau e.V. zu einem kleinen Kunstmarkt in der Allee ein, wo Künstler aus der Region einen sehenswerten Querschnitt ihrer Arbeiten zeigen.