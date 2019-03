Sinsheimer Kneipenhopping in zahlreichen Lokalen

Die Locations

In diesem Jahr sind folgende Kneipen, Bistros, Cafés, Bars und Restaurants mit an Bord: SAM Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration e.V., Alter Bahnhof 1868 Lounge, Alter Bahnhof Restaurant & Bar, Subito, Quints Café Restaurant, Quints Lounge, Rock Cafe Sinsheim, Playa del Sol.

Das Kneipenhopping kommt wieder nach Sinsheim: Am Samstag, 6. April, verwandelt sich die Stadt in eine klingende Partymeile. In zahlreichen Locations sorgen ausgesuchte Bands und DJs für jede Menge Musik und Stimmung. Wer mit dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt sein Eintrittsarmband sichern. Der Vorverkauf läuft. Und wie immer gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein!

Beim Kneipenhopping pulsiert das Nachtleben in Sinsheim. Den Nachtschwärmern wird ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in tollen Locations freuen. Musikalisch ist so ziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, die Livebands decken eine große Bandbreite an Stilrichtungen ab.