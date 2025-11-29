Am ersten Adventswochenende findet in der Sinsheimer Innenstadt der Weihnachtsmarkt statt.

Zwei Tage lang können Besucher sich auf dem Sinsheimer Weihnachtsmarkt auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit einstimmen lassen. Die Marktstände bieten ein vielseitiges Angebot von gastronimischen und handwerklichen Waren. Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt durch das musikalische Programm.

Die Details zu dieser Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.