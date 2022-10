Sinsheimer Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder duftet es am ersten Adventswochenende rund um die evangelische Stadtkirche und in den Gassen Sinsheims nach Tannen, Weihnachtsplätzchen, Glühwein, Zimt und Nelken.

Am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. November 2022, lädt der traditionelle Weihnachtsmarkt ein, gemeinsam mit Freunden oder der Familie die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Ob man nun bei einem Glas Glühwein oder Punsch beisammensteht oder nach Geschenken für den Gabentisch Ausschau hält – für jeden ist an den Marktständen etwas dabei. Handgemachtes aus natürlichen Materialien wie Christbaumschmuck, Adventskränzen, handgeschnitzte Krippenfiguren, Werke aus Keramik und Holz, Unikate aus der Schmuckschmiede gilt es zu entdecken. Bei den vielseitigen kulinarischen Leckerbissen reicht die Palette von süßem Naschwerk, Dampfnudeln und Gegrilltem bis hin zu hausgemachter Marmelade, Waffeln und Glaskuchen. Blechbläser und Chöre lassen weihnachtliche Klänge durch die Straßen der Innenstadt erschallen. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt und wird sicherlich wieder so manches Kinderherz höherschlagen lassen. Das Christkindl-Shopping am Samstag bietet allen die Gelegenheit, Geschenke für die bevorstehenden Festtage zu besorgen. Festlich geschmückte Schaufenster versprechen ein ganz besonderes Einkaufserlebnis.

Flohmarktbegeisterte und Leseratten kommen ebenfalls nicht zu kurz und können beim alljährlichen Flohmarkt in der Dr. Sieber Halle zwischen Büchern und Nützlichem für den Haushalt stöbern.

Der Weihnachtsflohmarkt ist samstags von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr und sonntags von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.