Am ersten Adventswochenende läutet der traditionelle Weihnachtsmarkt die Vorweihnachtszeit in Sinsheim ein.

Bei Punsch oder Glühwein lässt sich an den Marktständen stöbern. Kulinarische Leckerbissen von süßem Naschwerk bis zu herzhaften Köstlichkeiten sorgen für Stärkung. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Weihnachtliche Klänge klingen durch die Innenstadt. Der Sinsheimer Einzelhandel wartet mit besonderen Angeboten und festlich geschmückten Schaufenstern auf.

Beim Adventsmarkt der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt e.V. kann nach Herzenslust zwischen Büchern und Nützlichem für den Haushalt gestöbert werden.