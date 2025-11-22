Siolta – irish folk

Growing new songs from old tunes.

Síolta bedeutet auf Gälisch die Saat. Ein stimmungsvoller Name für eine Band, die sich auf irische Tradition bezieht. So weit wie man denken kann, gibt eine Generation von Musiker*innen ihr Wissen weiter an die nächste.

Der irische Singer/Songwriter Saoirse Mhór lässt sich von alten Balladen inspirieren, um seine eigenen Songs zu schreiben. Sie haben die Anbindung an die Vergangenheit, sind aber auch modern.