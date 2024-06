"Sip & Paint" bei den Esslinger Weingärtnern

„Sip & Paint“ in der WeinSicht der Esslinger Weingärtner

Ein kreatives Malerlebnis kombiniert mit der Verkostung verschiedener Esslinger Weine bietet die Teamwerk-Veranstaltung „Sip & Paint“, die am 5. Juli in der WeinSicht der Esslinger Weingärtner in der Lerchenbergstraße stattfindet. Unter professioneller Anleitung der Esslinger Malerin und Kunstdozentin Angelika Schäfer (www.angelikapaints.com) können die Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre bei Lounge-Musik ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ein eigenes Kunstwerk auf die Leinwand bringen und nebenher das ein oder andere Schlückchen (englisch = „sip“) Wein genießen.

Ab 18.30 Uhr stehen in den stimmungsvollen Räumen der WeinSicht Malutensilien, Farben und Schürzen für das rund 2-stündige Event bereit. Eine kleine Leinwand in der Größe zwischen 30x40 (maximal 40x50 cm) kann mitgebracht oder vor Ort zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Die Kosten für diesen außergewöhnlichen „Sip & Paint“-Abend, der eine 3-er Weinprobe inklusiver kleiner Snacks sowie Farbe, Pinsel und Schürze beinhaltet, betragen 65 Euro pro Person. Tickets können bei easyticket.de gebucht werden.