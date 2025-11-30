Lust auf einen entspannten Abend voller Kreativität, guter Drinks und netter Leute? Dann ist unser Sip & Paint Event genau das Richtige für dich!

Bei Sip & Paint verwandelt sich die Maschinenfabrik in ein cooles Atelier, wo du mit einem Glas Wein (oder deinem Lieblingsdrink) in der Hand dein eigenes Kunstwerk erschaffen kannst.

Egal, ob du zum ersten Mal einen Pinsel hältst oder schon Profi bist – unter der Anleitung von Lilly Bock und Lina Eberhard wirst du Schritt für Schritt durch den kreativen Prozess geführt. Alle Materialien sind inklusive, also einfach vorbeikommen, abschalten und loslegen!

Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich eine schnelle Anmeldung. Hol dir dein Ticket und sei dabei!

Also schnapp dir deine Freunde und genieße einen unvergesslichen Abend mit Kunst, Drinks und guter Stimmung. Make art. Drink drinks.

Sip & Paint geht immer 4 Stunden lang.