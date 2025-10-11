Ein sinnliches Aufeinandertreffen von Jazz und Wein erwartet Sie bei unserem Konzert und Tasting Event „Sip & Sounds“.

Für den musikalischen Rahmen sorgt Markus Halver und sein Jazz Ensemble. Die begleitende Weinprobe wird moderiert von Weinakademiker Christoph Schmid.

Tauchen Sie ein in fünf unterschiedlichen Jazzstile und genießen Sie dabei eine Auswahl darauf abgestimmter Weine. Lassen Sie sich von virtuosen Klängen inspirieren, während Sie fünf spannende Weine verkosten, deren Aromenwelten entdecken und den Stil am Gaumen wahrnehmen: von verspielt zugänglich bis zu virtuos und komplex.