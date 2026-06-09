Sip & Strech – die Schampus-Yogastunde

Gemeinsam stimmen wir uns genussvoll auf die Stunde ein. In entspannter Atmosphäre sprechen wir darüber, warum Sekt belebt, was Lebensfreude und Ausgeglichenheit für uns bedeuten – und welchen Beitrag bewusster Genuss dazu leisten kann.

Ein prickelnder Einstieg für Körper und Geist.

Anschließend fließen wir in eine sanfte, dynamische Yogaeinheit, bei der das Sektglas dauerhaft ein zentrales Element bleibt. Die Bewegungen sind fließend, kräftigend und entspannend zugleich.

Nach der Yogastunde laden wir euch ein, euren Lieblingssekt in Ruhe nachzuverkosten– entspannt, heiter und genussvoll.

Sip & Stretch ist mehr als Yoga. Es ist eine Einladung, sich zu bewegen, zu genießen und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Facts:

30 Min pickelnder Start im Sektkeller

60 Min Yoga mit Sekt

30 Min Ausklang mit Nachverkostung

Yogamatte bitte selbst mitbringen