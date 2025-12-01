SIR DONG & the LONGS – Weihnachtsspecial

Swabian-international music entertainment!
Das ist die Symbiose von schwäbischer Kultur und internationaler Musik der Stilrichtungen Rock, Pop, Soul & Funk. Die vier Stuttgarter bieten ein abwechslungsreiches Programm von Coversongs und eigenen Stücken. Teils englisch, teils deutsch, teils schwäbisch und immer steht der Spaß der Musiker an der Liveperformance im Vordergrund. Spaß und Freude, die sehr schnell auf das Publikum überspringen.
Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
