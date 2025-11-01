Sir Waldo Weathers & Henry Carpaneto Organ Trio

Groove pur! Der legendäre Saxophonist Sir Waldo Weathers, bekannt für seine kraftvolle Zusammenarbeit mit James Brown, tut sich für die mit Spannung erwartete Live-CD mit dem elektrisierenden Henry Carpaneto Organ Trio zusammen.

Dieses aufregende neue Album fängt die pure Energie und die unwiderstehliche Chemie dieser herausragenden Musiker live ein und verspricht eine unvergessliche Fusion aus tief verwurzeltem Blues und mitreißendem Funk. Die Zuhörer erwarten gefühlvolle Saxophonmelodien, fulminante Orgelsoli, knackige Rhythmen und eine Meisterleistung im improvisatorischen Zusammenspiel. „Die Zusammenarbeit mit Henry und seinem Trio ist immer ein aufregendes Erlebnis“, sagt Sir Waldo Weathers. „Sie verleihen dem Blues einen so frischen, funkigen Vibe, und diese Live-Aufnahme fängt diese Magie wahrhaftig ein.“ Henry Carpaneto fügt hinzu: „Es war eine Ehre, die Bühne mit einer Legende wie Sir Waldo zu teilen. Dieses Album ist ein Beweis für die Kraft der Live-Musik und die Freude, diese unglaublichen Genres zu vermischen.“

Sir Waldo Weathers ist ein legendärer Künstler, Entertainer und Musiker, der als über 15-jähriges Mitglied der James Brown Band bekannt ist. Zu seiner unglaublichen musikalischen Reise gehören auch Kollaborationen mit legendären Künstlern wie The Nite-Liters (1968–70), Charley Pride (1979–1989), Johnny Taylor (1985–1987), Delbert McClinton, Willie Nelson und Phil Collins (2010–2011). Sein jüngstes Unterfangen ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit dem gefeierten italienischen Pianisten Henry Carpaneto.

Sein jüngstes Projekt ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit dem gefeierten italienischen Pianisten Henry Carpaneto (Voodoo Boogie – Pianissimo – Orangehomerecords). Ihr Treffen in Bamberg, wo Henry mit Tony Coleman, dem letzten Schlagzeuger von B.B. King, auf Tournee war, löste eine einzigartige musikalische Synergie aus. Henry Carpaneto, von Blues Feelings France zum besten europäischen Bluespianisten 2005 gekürt, gilt als einer der besten Bluesmusiker Europas. Otis Grand sagte: „Henry ist ohne Zweifel einer der besten Bluesmusiker Europas“, und Jerry Portnoy von der Band Muddy Waters nannte ihn liebevoll: „Er ist mein Pianist.“

Gemeinsam schaffen Sir Waldo Weathers und Henry Carpaneto, zusammen mit Luigi Arieta am Schlagzeug und Livio Marconi an der Gitarre, ein erhabenes Musikerlebnis, das die lebendige Energie des Funk nahtlos mit der gefühlvollen Tiefe des Blues verbindet. Luigi Arieta alias „Big G“ ist ein junger, außergewöhnlich talentierter Schlagzeuger, Sänger, Produzent und Songwriter mit schnell wachsendem internationalen Ruf. Der gebürtige Italiener begann seine musikalische Laufbahn schon in sehr jungen Jahren und zeichnete sich schnell durch sein technisches Können und seine fesselnde Bühnenpräsenz aus. Obwohl er in verschiedenen Genres bewandert ist, findet er seine wahre Stimme in den mitreißenden Grooves des Funk. Sein Schlagzeugstil ist eine einzigartige Mischung aus Präzision und ausdrucksstarkem Flair, getragen von einem großen Budget und einem unleugbaren Gespür für das Genre.

Livio Marconi ist Gitarrist, Posaunist und Musiklehrer mit einem unverwechselbar modernen Sound. Als echter Multiinstrumentalist geht seine Musikalität über ein einzelnes Instrument hinaus und ermöglicht ihm, eine einzigartige Mischung verschiedener Genres zu kreieren. Als Gitarrist ist er für seinen einfallsreichen und zeitgenössischen Ansatz bekannt, mit dem er komplexe Melodien und Texturen verwebt.

Bist du bereit, den „Papst des Funk“ willkommen zu heißen? Er kommt, um dich zu holen!

Besetzung: Sir Waldo Weathers (sax, voc); tba.