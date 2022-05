Wenn er die Bühne betritt, wird sofort klar: hier kommt der Chef in den Ring.

"The Pope of Funk" Sir Waldo Weathers, der mit Weltstars wie B.B. King, Phil Collins, Michael Jackson, aber vor allem auch 15 Jahre lang mit dem "Godfather of Soul" auf der Bühne stand, wird am 08. Juni erneut das Publikum im BIX mit Funk und Soul von den Stühlen holen. "The Living Legend" Sir Waldo Weathers bringt an diesem Abend wieder herausragende Musiker mit auf die Bühne.

Sir Waldo Weathers aus Louisville, Kentucky, war 15 Jahre Mitglied der James Brown Band. Seit einigen Jahren lebt der Sänger, Saxophonist und Entertainer in Stuttgart. Bereits im Alter von 12 Jahren stand er zum ersten Mal in einem Club mit der Band New Birth auf der Bühne. Als Saxophonist begann Weathers, in Rhythm and Blues-Bands zu spielen, wechselte jedoch bald zu Jazz und Funk. 1985 wurde er als erster farbiger Country Sax Spieler von der Country Music Hall of Fame ausgezeichnet.

Von 1979 bis 1989 spielte Waldo Weathers gemeinsam mit den Musikgrößen Charley Pride und Johnnie Taylor. Zusammen mit Michael Jackson nahm er bei der „Fairwell Soul Party“ für den Soul-Giganten in Augusta teil. Weathers war von 1993 bis 2008 Mitglied der James Brown Band und spielte in dieser Zeit auch mehrere Soli auf Browns Alben, sowie auf der Live DVD "Live at the House of Blues". Als Headliner trat er von 2005 bis 2009 auf der MS Europa auf. Von 2010 bis 2011 begleitete er Phil Collins auf Deutschlands Bühnen.

Des Weiteren war Weathers mit B.B. King, Al Green, Little Richard, Harriet Lewis und vielen anderen auf Tour und im Studio. Im Jahr 2008 wurde Waldo Weathers im Rittergut Meinbrexen zum Ritter geschlagen. Seitdem trägt er den Titel „Sir Waldo Weathers von Meinbrexen“. Er spielt und singt in diversen Showbands – bei der Sweetsoulmusicrevue, The Sound of Motown, The Barry White Experience und natürlich in seinen beiden eigenen Bands, dem Funk Circus und Classical Soul Orchestra.

Besetzung: Sir Waldo Weathers, (sax, voc); James Allen Simpson Jr. (voc, org, keys); Jasper JD Stevens (dr); Marquis de Shoelch (org, keys); Cagdas (Chuck D) Davulcu (git)