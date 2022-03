Sirius 6.0 – der Flügel, der Hände wachsen lässt

im Rahmen der Zukunftsinitiative Sirius 6.0 der HMDK Stuttgart

Der Abend lädt zu Konzert und Get Together ein. Prof. Hubert Nuss, Prof. Peter Nagy, Studierende und Gäste sind an Sirius 6.0 (Oktave 12 mm kürzer) u.a. mit Werken von Beethoven, Chopin, Fanny Hensel, Liszt und mit Jazz zu erleben. In einem Kurzvortrag von Prof. Ulrike Wohlwender und in einer Gesprächsrunde mit den Pianist*innen werden künstlerische, physiologische, historische und pädagogische Aspekte von Klaviaturen in verkleinerter Mensur diskutiert. In der Pause kann Sirius 6.0 ausprobiert werden.

Prof. Ulrike Wohlwender, Künstlerische Leitung