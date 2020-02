Profiwrestlerin Jazzy Gabert schreibt am 19. April in der Stadthalle Balingen Geschichte. Ihre brandneue Promotion Sirius Sports Entertainment bringt fesselnde Athleten aus aller Welt in einem Ring zusammen und sorgt mit einem Mix aus atemberaubender Action und großartigem Entertainment für eine grandiose dreistündige Show, wie sie Balingen noch nie erlebt hat. Ein spannendes Ringduell wird sich bei der Auftaktsshow auch die Promoterin selbst nicht entgehen lassen, welche durch TV-Shows wie Take me out und dem Supertalent bekannt ist.

Bevor sie im Mai erneut mit Udo Lindenberg auf große Europatournee geht, erfüllt sich die Bisingerin mit ihrer ersten eigenen Wrestlingshow Sirius -Der Urknall einen langersehnten Traum und garantiert mit einer geballten Ladung Unterhaltung für einem unvergesslichem Abend der Extralative.