Sisa Brothers

Wir nehmen euch mit auf einen musikalischen Roadtrip voller Überraschungen.

Kreuzen durch Detroit Richtung Westküste, die Silhouette von New Orleans klebt noch im Rückspiegel, das Radio spielt eine Prince-artige Hymne mit deutschem Text. Jetzt ein kurzer Stop in einem New Yorker Jazzclub.

Wohin wird uns der nächste Abzweig wohl führen ?

Unsere Geschichte

2021 hatten wir , Schaffert-Ickler-Schippers-Angst , die Idee, mit ausgewählten Gästen eigene Songs live im Studio aufzunehmen und als Videos zu veröffentlichen. Doch nach den letzten erfolgreichen und energetischen Studiorecordings 2023 war da plötzlich die Lust, das Projekt auch auf die Bühne zu bringen.

Durch die unterschiedlichen Gäste und Stilrichtungen ist jedes Livekonzert eine Wundertüte, bei dem alles möglich ist.

Je nachdem, mit welchen Gastmusikern die Band gerade auf der Bühne steht, entwickelt sich eine einzigartige Energie, die jedes Konzert zu einem spannenden Erlebnis macht.