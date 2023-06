Nachtclubsängerin und Nonne - viel weiter können zwei Berufe wohl kaum auseinanderklaffen. Deloris Van Cartier verwandelt sich gezwungener Maßen in Schwester Mary Clarence.

Als Zeugin eines Mordes wird die wenig religiöse Musikerin von einem befreundeten Polizisten ausgerechnet in einem katholischen Kloster versteckt. Dort bringt sie die Mutter Oberin auf die Palme und den Nonnenchor so in Schwung, dass der Papst höchstpersönlich aufmerksam wird. Aufmerksam werden allerdings auch die Gangster, die auf der Suche nach Deloris sind...

Sister Act mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle ist ein Kultfilm, das gleichnamige Musical schloss mühelos an den Kinoerfolg an. 2021 und 22 sorgte die Haller Inszenierung mit einem herausragenden Ensemble um die Hauptdarstellerin für Ovationen und ausverkaufte Vorstellungen.

Musikalische Leitung : Heiko Lippmann

: Heiko Lippmann Regie : Philipp Moschitz

: Philipp Moschitz Bühne und Kostüme: Cornelia Brey

Buch von Cheri Steinkellner& Bill Steinkellner