Halleluja, die Erfolgsshow ist zurück!

Halleluja! SISTER ACT – DAS HIMMLISCHE MUSICAL ist zurück! Nach über 100.000 begeisterten Besuchern kehren die Nonnen im Frühjahr 2026 wieder nach Deutschland und Österreich zurück und präsentieren ein mitreißendes Show-Erlebnis nach dem gleichnamigen Kultfilm. Ab 9. April 2026 heißt es wieder: Glitzer, Gospel und Feel-Good Entertainment voller Humor, Herz und himmlischer Hits. SISTER ACT – DAS HIMMLISCHE MUSICAL ist ein göttliches Spektakel mit liebgewonnen Charakteren und einem mitreißenden Soundtrack, das den Staub von den Gesangsbüchern fegt und garantiert jedes Publikum aus den Sitzen reißt.

Als die Disco-Diva Deloris plötzlich im Kloster untertauchen muss, treffen zwei Welten aufeinander: Mit ihrem Groove wirbelt sie den Kirchenchor auf, schlägt ganz neue Töne aus der Feder vom 8-fachen Oscar-Preisträger Alan Menken (u. a. Disneys ALADDIN & DIE SCHÖNE UND DAS BIEST) an und sorgt für göttliches Chaos. Die Nachtclubsängerin Deloris van Cartier wird nach ihrem Auftritt zufällig Zeugin eines Mordes – und findet sich plötzlich im Zeugenschutzprogramm wieder. Anstatt glamouröser Bühnenlichter erwartet sie ein konservatives Kloster, wo sie als bescheidene Nonne untertauchen soll – zum Leidwesen der strengen Mutter Oberin… Im Kirchenchor soll die Sängerin Teil der Gemeinde werden, doch die Nonnen treffen keinen Ton und so übernimmt Deloris die Leitung. Mit ihr wird jeder Gottesdienst zum Event und die Messen ziehen immer mehr Publikum an – als sie schließlich vor dem Papst auftreten sollen, kommen die Gangster Deloris auf die Spur und die Nonnen schweben unverhofft in großer Gefahr…